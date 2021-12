Mai così tanti contagi in un giorno da novembre 2020. La curva cresce in quasi tutte le Regioni (Di venerdì 17 dicembre 2021) Oggi superati i 28.600 nuovi casi, il numero più alto del 2021. Il tasso di positività è al 4,3%, salgono terapie intensive e soprattutto i ricoveri ordinari, stabili le vittime, 120. L'incidenza ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Oggi superati i 28.600 nuovi casi, il numero più alto del 2021. Il tasso di positività è al 4,3%, salgono terapie intensive e soprattutto i ricoveri ordinari, stabili le vittime, 120. L'incidenza ...

Advertising

Giorgiolaporta : Se il vaccino è così sicuro e non fa trasmettere il virus, perché #Speranza impone un tampone per prendere un aereo… - NicolaPorro : #Vaccino ai bambini, La #Gismondo sgancia la bomba durante un convegno ?? - AngeloCiocca : Secondo #Timmermans #Bruxelles non impedirà ne ora ne mai la vendita o l'affitto degli immobili di milioni di itali… - scarpetti_maria : @Emanu925 @Soleil_stasi Bella come il sole intelligente e non a mai sparlato alle spalle quelli che deve dire la se… - xattorneyx : Il ciclo non mi si avvia non potete capire il dolore fisico che sto subendo non credo di essere mai stata così male in 22 anni è surreale -

Ultime Notizie dalla rete : Mai così Mai così tanti contagi in un giorno da novembre 2020. La curva cresce in quasi tutte le Regioni Oggi superati i 28.600 nuovi casi, il numero più alto del 2021. Il tasso di positività è al 4,3%, salgono terapie intensive e soprattutto i ricoveri ordinari, stabili le vittime, 120. L'incidenza ...

Dal produttore allo scaffale, la crisi energetica non risparmia nessuno Chiaro: aumentare i prezzi al consumo non è mai bello, nemmeno per chi produce che teme così di veder perdere clientela, ma di alternative o di aiuti pubblici veramente adeguati a sterilizzare gli ...

Manovra, Nisini: "Sciopero Cgil-Uil incomprensibile, evitare tensioni" latinaoggi.eu Oggi superati i 28.600 nuovi casi, il numero più alto del 2021. Il tasso di positività è al 4,3%, salgono terapie intensive e soprattutto i ricoveri ordinari, stabili le vittime, 120. L'incidenza ...Chiaro: aumentare i prezzi al consumo non èbello, nemmeno per chi produce che temedi veder perdere clientela, ma di alternative o di aiuti pubblici veramente adeguati a sterilizzare gli ...