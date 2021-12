L'incontro tra un orso ed un cane diventa virale | Video (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'orso Juan Carrito è tornato a casa. Lo dimostra un Video che lo ritrae mentre gioca con un pastore tedesco immerso nei paesaggi innevati di Villalago. L'orsetto di soli due anni era stato allontanato qualche giorno fa con un’operazione del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise che a quanto pare però non sembra essere andata a segno. Si pensa ora ad una nuova soluzione per allontanare l'animale dalla zona residenziale e turistica. In Abbruzzo, l'orso è ben noto per le sue incursioni che vanno dai pollai sino alle pasticcerie, dai giardini delle case fino ai bidoni dei rifiuti: è un animale che è stato più volte immortalato a cercare cibo a ridosso delle abitazioni ed è un orso ormai considerato dagli esperti "estremamente confidente". Guarda tutti i Video Un cane ed un cerbiatto ... Leggi su panorama (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'Juan Carrito è tornato a casa. Lo dimostra unche lo ritrae mentre gioca con un pastore tedesco immerso nei paesaggi innevati di Villalago. L'orsetto di soli due anni era stato allontanato qualche giorno fa con un’operazione del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise che a quanto pare però non sembra essere andata a segno. Si pensa ora ad una nuova soluzione per allontanare l'animale dalla zona residenziale e turistica. In Abbruzzo, l'è ben noto per le sue incursioni che vanno dai pollai sino alle pasticcerie, dai giardini delle case fino ai bidoni dei rifiuti: è un animale che è stato più volte immortalato a cercare cibo a ridosso delle abitazioni ed è unormai considerato dagli esperti "estremamente confidente". Guarda tutti iUned un cerbiatto ...

