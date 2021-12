Lazio | prima gli esuberi e poi il mercato in entrata | le strategie di Tare

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Lasta valutando alcuni nomi per ildi gennaio,dovrà vedere glie poi pensare agli innesti Ilbolle in casa. Il Dsdovrà lavorareaglidi puna rinforzare la rosa. Il compito è arduo perché i giocatori in uscita sono tanti: da Muriqi, Escalante, Vavro a Jony, Lukaku, Lombardi e Durmisi. Una folta schiera di nomi scontenti e in cerca di sistemazione. Cessioni e poi ilinè questa la strategia di, che come nomi sulla lista ha Casale dell’Hellas Verona, mentre per l’attacco piacciono Lasagna e Botheim. A riferirlo Il Messaggero. CONTINUA SU ...