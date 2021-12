Johnny Gargano | “Vorrei dividere il ring con Bryan Danielson”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 17 dicembre 2021)è una delle ultime “vittime” sportive illustri che non hanno trovato un accordo contrattuale con la WWE. Infattiha esteso il suo contratto solo per disputare War Games e da quel momento è considerato un free agent. Ovviamente le sirene della AEW non tardano a farsi sentire, e dopo le dichiarazioni di ieri di volere un match con Omega ha rincarato la dose esprimendo il suo desiderio di avere un altro incontro con Daniel. One more match “Ho visto il match trae Page ed hanno fatto mirabilie. Sono due fenomeni. Conho combattuto ben due match in AIW. Ho detto spesso che lo considero il migliore al mondo. Ho l’esperienza diretta di aver condiviso ilcon lui e quindi posso affermare ciò che dico con certezza ...