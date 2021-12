Incendio campo nomadi vicino Foggia: morti due fratellini (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tragedia in un campo nomadi a Stornara, comune in provincia di Foggia. Due bambini di due e quattro anni sono morti in seguito ad un Incendio che si è sviluppato nell'accampamento. Non c'è stato nulla da fare per i due fratellini, coinvolti nel rogo che ha praticamente distrutto le baracche che ha investito. Intervento dei Vigili del Fuoco in mattinata L'intervento dei Vigili del Fuoco è avvenuto attorno alle ore 9. Gli uomini del Corpo sono intervenuti per domare le fiamme che avevano investito le strutture di fortuna in cui vi trovavano rifugio quanti vivevano all'interno della comunità. In una di queste si è verificata la triste scoperta dei due bambini senza vita. ? #Foggia, dalle 9.00 intervento dei #vigilidelfuoco a Stornara per #Incendio al ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tragedia in una Stornara, comune in provincia di. Due bambini di due e quattro anni sonoin seguito ad unche si è sviluppato nell'accampamento. Non c'è stato nulla da fare per i due, coinvolti nel rogo che ha praticamente distrutto le baracche che ha investito. Intervento dei Vigili del Fuoco in mattinata L'intervento dei Vigili del Fuoco è avvenuto attorno alle ore 9. Gli uomini del Corpo sono intervenuti per domare le fiamme che avevano investito le strutture di fortuna in cui vi trovavano rifugio quanti vivevano all'interno della comunità. In una di queste si è verificata la triste scoperta dei due bambini senza vita. ? #, dalle 9.00 intervento dei #vigilidelfuoco a Stornara per #al ...

Agenzia_Ansa : Due bambini di 2 e 4 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato nel campo nomadi di Stornara a Foggia. Stan… - emergenzavvf : ?? #Foggia, dalle 9.00 intervento dei #vigilidelfuoco a Stornara per #incendio al campo nomadi: in fiamme alcune bar… - HuffPostItalia : Foggia, incendio in un campo rom: morti due bambini di 2 e 4 anni - FigliContesi_21 : RT @Adnkronos: Alcune baracche sono state distrutte dalle fiamme a Stornara. I piccoli avevano 4 e 2 anni. #Foggia #ultimora - ilcirotano : Due fratellini di 2 e 4 anni sono morti in un incendio in un campo nomadi nel foggiano - -