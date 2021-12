I Am Groot | James Gunn conferma l' arrivo dei corti nel 2022

(Di venerdì 17 dicembre 2021)hato che la serie di cortometraggi I Amarriverà in streaming su Disney+ nel. La serie di cortometraggii I Am, attualmente in fase di produzione, arriveranno nelsu Disney+. Il registaha infattito il periodo previsto per l'in streaming del progetto rispondendo a un fan online. L'universo dei Guardiani della Galassia si espanderà prossimamente con uno speciale natalizio, inil prossimo anno, e con il terzo capitolo della saga le cui riprese sono attualmente in corso. Il terzo capitolo della saga arriverà nei cinema americani il 5 maggio 2023. Nel cast ci saranno Chris Pratt, Dave Bautista, Pom Klementieff, ...

Gunn si permette il lusso di ospitare una fuoriclasse e utilizzarla come piccolo addobbo nel suo albero colorato di nome. Da grande attrice qual è, Close si sintonizza subito con il tono ...... adorando soprattutto il teneroe la sua iconica vocina che recita all'infinito: 'io sono!'. Regista del film èGunn, che ad inizio carriera già mostrava la sua predisposizione ad ...James Gunn ha confermato che la serie di cortometraggi I Am Groot arriverà in streaming su Disney+ nel 2022. La serie di cortometraggii I Am Groot, attualmente in fase di produzione, arriveranno nel 2 ...Il regista I Am Groot ha confermato la data di uscita dell'attesa serie Disney+ dedicata a Groot di Guardiani della Galassia.