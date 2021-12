Guida TV | programmi di stasera | venerdì 17 dicembre 2021

Leggi su ascoltitv

RAI1 The Voice Senior Varietà RAI2 Il Mistero della Casa del Tempo Film RAI3 Sergio Marchionne Docufilm RETE4 Quarto Grado Attualità CANALE5 Grande Fratello VIP Reality Show ITALIA1 Le Iene Presentano: due anni di Covid Infotainment LA7 Propaganda Live Satira REALTIME Bake Off Italia: dolci in forno Talent Show CIELO Curiosa Film TV8 Come ti organizzo il Natale Film NOVE I Migliori Fratelli di Crozza Satira