Disabili segregati | sedati e picchiati | la stanza delle torture in una casa di cura a Palermo

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Maltrattamenti ainelladiSuor Rosina la Grua di Castelbuono in provincia di. Li hanno scoperti i militari della Guardia di Finanza che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 35 persone. Accusate di tortura, maltrattamenti, sequestro di persona, corruzione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione e frode nelle pubbliche forniture. Il gip ha anche disposto il sequestro delladie di disponibilità finanziarie per un valore di oltre 6,7 milioni di euro. Le indagini hanno riguardato una onlus che gestisce, in regime di convenzione pubblica “a ciclo continuo”, servizi di riabilitazione per 23 pazienti contà grave. Il blitz della Gdf Dieci indagati sono ...