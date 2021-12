Covid Liguria, continua l'impennata di casi: 1.023. Aumentano i ricoveri, 5 morti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Genova, 17 dicembre 2021 - La Liguria registra 1.023 nuovi positivi su 6.291 tamponi molecolari e 10.838 test antigenici nelle ultime 24 ore. A Imperia ci sono 371 casi, a Savona 172, a Genova 389, ... Leggi su lanazione (Di venerdì 17 dicembre 2021) Genova, 17 dicembre 2021 - Laregistra 1.023 nuovi positivi su 6.291 tamponi molecolari e 10.838 test antigenici nelle ultime 24 ore. A Imperia ci sono 371, a Savona 172, a Genova 389, ...

