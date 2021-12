Covid, dall'Ema via libera a monoclonale sotrovimab e antinfiammatorio anakinra (Di venerdì 17 dicembre 2021) - L'Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato l'autorizzazione di due trattamenti per Covid - 19: l'anticorpo monoclonale sotrovimab (Xevudy*) e l'antinfiammatorio anakinra (Kineret*), ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) - L'Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato l'autorizzazione di due trattamenti per- 19: l'anticorpo(Xevudy*) e l'(Kineret*), ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, dall'Ema via libera a due nuovi farmaci: Anakinra e Sotrovimab - Agenzia_Ansa : Funziona nei topi il vaccino anti Covid-19 in forma di spray nasale messo a punto nella ricerca condotta dall'Unive… - myrtamerlino : Da una parte chi si improvvisa infettivologo, medico, virologo senza avere alcuna conoscenza scientifica, dall'altr… - AgostinoFerran5 : RT @jacopoat: Ringraziamo tutti il glorioso e potente De Luca per averci salvato dall'ennesima ondata di covid proibendo il consumo di pizz… - CiaoKarol : Liguria, Marche, Veneto e Trento in giallo. Come salvare le feste, il Governo ci prova: A un giorno dall’apertura d… -