Cecilia Rodriguez: “Non sono incinta, ma non vedo l’ora” (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Ci tengo a dirvi che non sono incinta, ma ho la faccio di una incinta? Non lo sono, magariii… Non lo sono. Quando sarà il momento, state tranquilli che ve lo dirò, perché non vedo l’ora…”. Cecilia Rodriguez mette a tacere le voci che, dopo uno scatto in cui pareva vedersi un pancino sospetto, volevano la modella in dolce attesa. Schietta e sincera con i follower smentisce i rumors anche se ammette ancora di voler diventare mamma presto. “sono della teoria che ogni cosa, ma soprattutto un figlio che penso sia la cosa più importante e più bella al mondo debba arrivare nel momento giusto” continua la sorella di Belen di ritorno da un viaggio sulla neve con il fidanzato Ignazio Moser. A quanti le hanno fatto notare un ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Ci tengo a dirvi che non, ma ho la faccio di una? Non lo, magariii… Non lo. Quando sarà il momento, state tranquilli che ve lo dirò, perché non…”.mette a tacere le voci che, dopo uno scatto in cui pareva vedersi un pancino sospetto, volevano la modella in dolce attesa. Schietta e sincera con i follower smentisce i rumors anche se ammette ancora di voler diventare mamma presto. “della teoria che ogni cosa, ma soprattutto un figlio che penso sia la cosa più importante e più bella al mondo debba arrivare nel momento giusto” continua la sorella di Belen di ritorno da un viaggio sulla neve con il fidanzato Ignazio Moser. A quanti le hanno fatto notare un ...

Advertising

infoitcultura : Cecilia Rodriguez è in pericolo: vittima di uno spiacevole incidente. Tutta la verità nella sua reazione - FOTO - infoitcultura : Cecilia Rodriguez incinta Sul social una foto scatena il gossip guarda - zazoomblog : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronti per avere un bambino? - #Cecilia #Rodriguez #Ignazio #Moser - zazoomblog : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronti per avere un bambino? - #Cecilia #Rodriguez #Ignazio #Moser… - DarioFabi1 : @stefi27856375 @Cinguetterai Tradito e lasciato da Cecilia Rodriguez nella casa del Grande Fratello con Ignazio Moser -