Calciomercato Juventus, Rugani in partenza? Ecco perché non conviene (Di venerdì 17 dicembre 2021) Rugani, fino a questo momento, ha avuto poco spazio e a gennaio potrebbe lasciare la Juventus per essere protagonista. Rugani (Getty Images)La Juventus è al lavoro per preparare la sfida di domani, contro il Bologna, in programma alle 18.00; un match che i bianconeri non possono sbagliare se vogliono restare a contatto con la zona Champions. Il quarto posto dista otto punti ma la sfida tra Milan e Napoli potrebbe favorire i ragazzi di Allegri a patto di uscire dal Dall’Ara con i tre punti. Mentre la squadra pensa al campo, la società è pronta ad essere protagonista sul mercato. L’obiettivo è rinforzare la rosa con almeno due elementi di qualità; centrocampista e attaccante sono le priorità con Icardi e Tolisso in cima alla lista dei desideri. Il club bianconero, però, deve guardare anche al reparto difensivo dove ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 17 dicembre 2021), fino a questo momento, ha avuto poco spazio e a gennaio potrebbe lasciare laper essere protagonista.(Getty Images)Laè al lavoro per preparare la sfida di domani, contro il Bologna, in programma alle 18.00; un match che i bianconeri non possono sbagliare se vogliono restare a contatto con la zona Champions. Il quarto posto dista otto punti ma la sfida tra Milan e Napoli potrebbe favorire i ragazzi di Allegri a patto di uscire dal Dall’Ara con i tre punti. Mentre la squadra pensa al campo, la società è pronta ad essere protagonista sul mercato. L’obiettivo è rinforzare la rosa con almeno due elementi di qualità; centrocampista e attaccante sono le priorità con Icardi e Tolisso in cima alla lista dei desideri. Il club bianconero, però, deve guardare anche al reparto difensivo dove ...

