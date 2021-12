Amici 21 | svelata la data di inizio del serale | le indiscrezioni

(Di venerdì 17 dicembre 2021) C’è grande attesa per il rinnovatodidi Maria De Filippi, dopo il grande successo ottenuto dall’ultima edizione, che ha segnato il record di ascolti storico per il talent di Canale 5. Ebbene, in queste ore, spunta quella che i beninformati indicano come lache darà il via al nuovodello show. Ma non è tutto. Perché lesulin arrivo in circolo indicano anche i nomi dei papabili giudici che potrebbero subentrare al posto del tris di giudici predecessori di successo dello scorso anno.21, Alex e Cosmary sempre più vicini. Il cantante è ancora fidanzato? L'interesse sembra palese e l'indizio social farebbe pensare a una rottura della ...

Advertising

Paperellaaa : @ilgiornale Degli oltre 58 miliardi del gettito fiscale 'green', meno di 550 milioni sono destinati alle politiche… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici svelata

Significa che, almeno dalla loro bocca, non verràa nessuno l'identità del fortunato neo - ... è tenuto al segreto professionale , quindi " per dire " non può andare a cena con glifinita ...... un robot per amico In un futuro non troppo lontano, l'ultima creazione del gigante tecnologico Bubble viene: B - bot, un robottino il cui scopo è far conoscere piùal proprio piccolo ...Durante il daytime di oggi di Amici 21 gli allievi hanno scoperto che balleranno una coreografia con Fedez: le reazioni dei ragazzi ...Amici 21, cosa sappiamo del serale? Per questo motivo, molti spettatori sono convinti che il serale inizierà un mese prima e di conseguenza il programma finirà un mese prima. Amici 21 è iniziato un me ...