Turchia, nuovo taglio dei tassi di interesse nonostante l’inflazione sopra al 21%. Lira in caduta libera (Di giovedì 16 dicembre 2021) La banca centrale turca ha tagliato dell’1% i tassi di interesse portandoli al 14%. Si tratta del quarto ribasso consecutivo nel giro di pochi mesi ed è stato deciso nonostante l’inflazione nel paese risulti in salita e ormai oltre al 21%. I tassi sono quindi 7 punti percentuali al di sotto dell’inflazione. Dopo l’annuncio la Lira tura ha perso il 5% nei confronti del dollaro. Rispetto allo scorso settembre il valore della Lira si è praticamente dimezzato. Tre mesi fa servivano 8,3 lire in cambio di un dollaro, oggi 15,4. Una situazione che favorisce l’importazione di inflazione dall’estero poiché i prodotti importati costano sempre di più e mette in seria difficoltà le aziende che vendono prevalentemente sul mercato interno e/o hanno obbligazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) La banca centrale turca ha tagliato dell’1% idiportandoli al 14%. Si tratta del quarto ribasso consecutivo nel giro di pochi mesi ed è stato decisonel paese risulti in salita e ormai oltre al 21%. Isono quindi 7 punti percentuali al di sotto del. Dopo l’annuncio latura ha perso il 5% nei confronti del dollaro. Rispetto allo scorso settembre il valore dellasi è praticamente dimezzato. Tre mesi fa servivano 8,3 lire in cambio di un dollaro, oggi 15,4. Una situazione che favorisce l’importazione di inflazione dall’estero poiché i prodotti importati costano sempre di più e mette in seria difficoltà le aziende che vendono prevalentemente sul mercato interno e/o hanno obbligazioni ...

