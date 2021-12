(Di giovedì 16 dicembre 2021) Incidente mortale a Casciana Terme, in località Capannina. Unadi 56 anni, di Casciana. è deceduta e i suoi due bambini sono rimasti feriti in unotra duee un furgone. I bimbi sono stati trasferiti in incondizioni all’ospedaledi Cisanello. Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. Ferito anche il conducente dell’altra vettura coinvolta. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

lifestyleblogit : Scontro tra tre auto nel pisano, muore donna: gravi i due figli - - caramaristella : RT @ZalabTV: ?????????????? ???????????? di Andrea Segre su - Adnkronos : Incidente mortale nel pisano, scontro tra due auto e un furgone: morta una donna, gravi i due figli. - telodogratis : Scontro tra tre auto nel pisano, muore donna: gravi i due figli - telodogratis : Scontro tra tre auto: morta una donna, gravi due bimbi -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra

Agenzia ANSA

Entusiasmo alle stelle CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB3 auto nel Pisano, muore donna gravi 2 bimbiI Sinistri Sei L'eternol'amichevole super eroe di quartiere e i suoi arcinemici è protagonista anche di Spider - Man vs. I Sinistri Sei . Un solo super criminale non è in grado di ...Miriana e Biagio, comodi sui divani del salone, si confrontano sugli atteggiamenti adottati da Alex, durante la puntata della sua squalifica dal gioco del Grande Fratello. La showgirl difende la figur ...Casciana Terme (Pisa), 16 dicembre 2021 - E' morta davanti ai suoi figli, tra le lamiere, mentre stava percorrendo in auto insieme a loro via del Commercio, non lontano da Ponsacco, sulla strada che p ...