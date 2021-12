Schianto tra due auto a Parre: due feriti non gravi - Foto (Di giovedì 16 dicembre 2021) È di due feriti, non gravi, il bilancio di uno scontro tra auto avvenuto intorno alle 13 di giovedì 16 dicembre sulla strada provinciale 49 all’altezza di Parre Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 16 dicembre 2021) È di due, non, il bilancio di uno scontro traavvenuto intorno alle 13 di giovedì 16 dicembre sulla strada provinciale 49 all’altezza di

Advertising

infoitinterno : Schianto tra moto e auto a Roma: morto centauro 37enne - peppe844 : RT @finelineehs: in 10 minuti abbiamo avuto un arresto, uno schianto contro la spazzatura, Simone in fin di vita, momento strappalacrime tr… - dubitoditutto : RT @finelineehs: in 10 minuti abbiamo avuto un arresto, uno schianto contro la spazzatura, Simone in fin di vita, momento strappalacrime tr… - _thereasonwhy__ : RT @finelineehs: in 10 minuti abbiamo avuto un arresto, uno schianto contro la spazzatura, Simone in fin di vita, momento strappalacrime tr… - eda__yildiz : RT @finelineehs: in 10 minuti abbiamo avuto un arresto, uno schianto contro la spazzatura, Simone in fin di vita, momento strappalacrime tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto tra E' morta davanti ai suoi figli: incidente di Ponsacco, i due giovani gravi Casciana Terme (Pisa), 16 dicembre 2021 - E' morta davanti ai suoi figli, tra le lamiere, mentre stava percorrendo in auto insieme a loro via del Commercio , non lontano da ...lì subito dopo lo schianto ...

Schianto tra moto e auto a Roma: morto centauro 37enne Incidente mortale questo pomeriggio a Roma . Nello schianto tra una moto Kawasaki e una Smart ha perso la vita un 37enne che era alla guida della moto. Inutili i soccorsi, l'uomo è deceduto sul posto. Al volante della Smart un ragazzo di 21 anni che ...

Schianto tra due auto a Parre: due feriti non gravi - Foto L'Eco di Bergamo Schianto con la moto: muore un 28enne Adriano Pinna, ozierese, viaggiava in sella alla sua Ducati rossa sulla Sassari-Olbia nel tratto tra Berchidda e Oschiri ...

Schianto al semaforo tra camion e un’auto Gravissima una donna La 65enne era alla guida di un’auto colpita in pieno dal Tir È stata portata in elicottero in ospedale. Ferito il marito ...

Casciana Terme (Pisa), 16 dicembre 2021 - E' morta davanti ai suoi figli,le lamiere, mentre stava percorrendo in auto insieme a loro via del Commercio , non lontano da ...lì subito dopo lo...Incidente mortale questo pomeriggio a Roma . Nellouna moto Kawasaki e una Smart ha perso la vita un 37enne che era alla guida della moto. Inutili i soccorsi, l'uomo è deceduto sul posto. Al volante della Smart un ragazzo di 21 anni che ...Adriano Pinna, ozierese, viaggiava in sella alla sua Ducati rossa sulla Sassari-Olbia nel tratto tra Berchidda e Oschiri ...La 65enne era alla guida di un’auto colpita in pieno dal Tir È stata portata in elicottero in ospedale. Ferito il marito ...