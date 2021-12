Sampdoria-Torino 2-1, D’Aversa: “Chi ha giocato meno ora può mettermi in difficoltà” (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Sono molto soddisfatto, credo sia un risultato giusto e meritato per occasioni e gioco. Sono felice per i ragazzi che hanno giocato meno fin qui, hanno dimostrato di poter mettermi in difficoltà con le scelte e di meritare la maglia”. Queste le dichiarazioni di Roberto D’Aversa dopo la vittoria della Sampdoria contro il Torino in Coppa Italia. “La vittoria del derby ti dà qualcosa in entusiasmo e convinzione nei propri mezzi. Ci ha dato una spinta, ma non deve sfociare in euforia perché ti fa abbassare il livello dell’attenzione – spiega il tecnico blucerchiato a Italia 1 -. A inizio campionato abbiamo affrontato tutte le prime, ci è mancato qualche risultato ma le prestazioni ci sono sempre state”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Sono molto soddisfatto, credo sia un risultato giusto e meritato per occasioni e gioco. Sono felice per i ragazzi che hannofin qui, hanno dimostrato di poterincon le scelte e di meritare la maglia”. Queste le dichiarazioni di Robertodopo la vittoria dellacontro ilin Coppa Italia. “La vittoria del derby ti dà qualcosa in entusiasmo e convinzione nei propri mezzi. Ci ha dato una spinta, ma non deve sfociare in euforia perché ti fa abbassare il livello dell’attenzione – spiega il tecnico blucerchiato a Italia 1 -. A inizio campionato abbiamo affrontato tutte le prime, ci è mancato qualche risultato ma le prestazioni ci sono sempre state”. SportFace.

