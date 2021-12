Russia: banca centrale chiede divieto di investimento in criptovalute (Di giovedì 16 dicembre 2021) La banca centrale della Russia vuole vietare gli investimenti in criptovalute. Il primo vice governatore della banca centrale Ksenia Yudaeva ha dichiarato che la crescente popolarità delle criptovalute ha sollevato preoccupazioni sui rischi per la stabilità finanziaria. Russia: la banca centrale vuole vietare gli investimenti in criptovalute? La banca centrale russa vuole vietare gli investimenti Leggi su periodicodaily (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ladellavuole vietare gli investimenti in. Il primo vice governatore dellaKsenia Yudaeva ha dichiarato che la crescente popolarità delleha sollevato preoccupazioni sui rischi per la stabilità finanziaria.: lavuole vietare gli investimenti in? Larussa vuole vietare gli investimenti

