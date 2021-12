Regina Elisabetta costretta a cancellare il pranzo di Natale con 50 invitati: “Troppi rischi con la variante Omicron” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Alla fine, la Regina Elisabetta ha dovuto cancellare il tradizionale pranzo di Natale coi membri della famiglia reale allargata che si doveva tenere la settimana prossima al castello di Windsor. Troppo forti i timori sulla diffusione della variante Omicron del coronavirus in Gran Bretagna. Lo ha dichiarato una fonte di Buckingham Palace alla agenzia di stampa britannica PA, spiegando che la decisione è stata presa in via precauzionale. Stando a quanto riportato ieri dal tabloid Sun, si stava organizzando un evento in grande stile con circa 50 invitati per la festa, fra cui il principe Carlo e Camilla, e anche i cugini della sovrana. Già l’anno scorso il pranzo era stato cancellato a causa del Covid. In questo caso sono state ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Alla fine, laha dovutoil tradizionaledicoi membri della famiglia reale allargata che si doveva tenere la settimana prossima al castello di Windsor. Troppo forti i timori sulla diffusione delladel coronavirus in Gran Bretagna. Lo ha dichiarato una fonte di Buckingham Palace alla agenzia di stampa britannica PA, spiegando che la decisione è stata presa in via precauzionale. Stando a quanto riportato ieri dal tabloid Sun, si stava organizzando un evento in grande stile con circa 50per la festa, fra cui il principe Carlo e Camilla, e anche i cugini della sovrana. Già l’anno scorso ilera stato cancellato a causa del Covid. In questo caso sono state ...

