"Quindi se ne va?". Barbara D'Urso, la brutta notizia da Mediaset. Un altro volto al suo posto (Di giovedì 16 dicembre 2021) Per Barbara D'Urso gli ultimi mesi e le ultime settimane non sono stati i più facili della sua carriera lavorativa. Dopo aver accettato con un bel po' di tristezza nel suo cuore la cancellazione di 'Domenica Live' e 'Live – Non è la D'Urso,' ha probabilmente sperato che nonostante il ridimensionamento potesse rendere al meglio con 'Pomeriggio Cinque'. Ma gli ascolti non l'hanno sempre premiata e adesso sta circolando una nuova voce, decisamente negativa, che stravolgerebbe proprio tutto. Alcuni giorni fa Barbara D'Urso ha invece fatto discutere per un suo abbigliamento, ovvero il cappotto Jumbo griffato Gucci. Ha infatti un costo non da poco, infatti in rete è venduta a oltre 3 mila euro, per la precisione 3.200 euro. Si può indossare assieme ad un tubino di colore nero ed è Quindi ...

Ultime Notizie dalla rete : Quindi va Squadra, staff e dirigenza: Pioli porta a cena tutto il Milan. Offre il mister Quando il clima lo permette, si va di grigliata all'aperto a Milanello. Stavolta, però, oltre a non essere possibile per evidenti ... Quindi non soltanto la squadra e il suo staff, ma anche la dirigenza. ...

Locatelli: "Ipotesi tampone anche ai vaccinati per accedere ai grandi eventi" Parlando della dose booster utile per contrastare la variante Omicron, Locatelli dice che va incentivata perché dà una buona protezione. Ha quindi invitato tutti a vaccinarsi, un modo per tutelarsi e ...

