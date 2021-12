Masterchef Italia 11 al via: giudici, concorrenti e prime prove (Di giovedì 16 dicembre 2021) Masterchef Italia 11 al via. Si riaccendono i fornelli del talent show culinario più famoso d’Italia e il pubblico affezionato è già pronto a capire e scoprire come andranno le cose dopo dieci anni di onorato servizio. La parola d’ordine per quest’anno sembra essere inclusione e le anticipazioni lo confermano. A partire da oggi, giovedì 16 dicembre, dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli accompagneranno gli aspiranti chef verso la finale che decreterà il miglior cuoco amatoriale cogliendo il testimone lasciato dal campione uscente, Francesco Aquila. Anche in Masterchef Italia 11, il vincitore si aggiudicherà 100 mila euro in gettoni d’oro, potrà pubblicare il proprio libro di ricette ed infine accedere ad un prestigioso corso di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021)11 al via. Si riaccendono i fornelli del talent show culinario più famoso d’e il pubblico affezionato è già pronto a capire e scoprire come andranno le cose dopo dieci anni di onorato servizio. La parola d’ordine per quest’anno sembra essere inclusione e le anticipazioni lo confermano. A partire da oggi, giovedì 16 dicembre, dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli accompagneranno gli aspiranti chef verso la finale che decreterà il miglior cuoco amatoriale cogliendo il testimone lasciato dal campione uscente, Francesco Aquila. Anche in11, il vincitore si aggiudicherà 100 mila euro in gettoni d’oro, potrà pubblicare il proprio libro di ricette ed infine accedere ad un prestigioso corso di ...

Advertising

stefano_gatto97 : RT @Agenzia_Ansa: Si riaccendono il 16 dicembre alle 21.15 i fornelli di MasterChef Italia, il cooking show di Sky. La ricerca del migliore… - digitalsat_it : #MasterChefIt, al via 11esima edizione su @SkyItalia e in streaming su @NOWTV_It - Italia_Notizie : Giorgio Locatelli: «MasterChef? Una fucina di talenti. E la Brexit, un pericolo per il futuro della ristorazione in… - anomalyreyes : stasera Masterchef Italia, il finale di Un Professore e anche il torneo dei Campionissimi a Caduta Libera - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Si riaccendono il 16 dicembre alle 21.15 i fornelli di MasterChef Italia, il cooking show di Sky. La ricerca del migliore… -