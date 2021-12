L'identikit del prossimo presidente della Repubblica secondo Letta (Di giovedì 16 dicembre 2021) AGI - Una figura al di sopra delle parti: così l'hanno pensata i padri Costituenti e così è sempre stato. Enrico Letta fissa paletti precisi sull'identikit del presidente della Repubblica che sarà eletto all'inizio del 2022. Ma l'identikit è quanto di più lontano ci sia da Silvio Berlusconi, con buona pace dei leader del centrodestra che proprio sul presidente di Forza Italia sembrano voler puntare. Certo, a escludere Berlusconi dalla corsa è, per Letta, il suo essere leader politico di un partito. Ma poi il segretario Pd aggiunge, a margine dell'Agorà dedicata a giovani e Next Generation Eu: "Ci sono tanti motivi per cui non è quello l'identikit. Deve essere una figura super partes e non un capo politico. Il ... Leggi su agi (Di giovedì 16 dicembre 2021) AGI - Una figura al di sopra delle parti: così l'hanno pensata i padri Costituenti e così è sempre stato. Enricofissa paletti precisi sull'delche sarà eletto all'inizio del 2022. Ma l'è quanto di più lontano ci sia da Silvio Berlusconi, con buona pace dei leader del centrodestra che proprio suldi Forza Italia sembrano voler puntare. Certo, a escludere Berlusconi dalla corsa è, per, il suo essere leader politico di un partito. Ma poi il segretario Pd aggiunge, a margine dell'Agorà dedicata a giovani e Next Generation Eu: "Ci sono tanti motivi per cui non è quello l'. Deve essere una figura super partes e non un capo politico. Il ...

stradenuovenet : Un innovativo studio clinico ha evidenziato che con un semplice prelievo di sangue si può definire un identikit pre… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Il Mattino – Napoli, Bremer è in cima alla lista dei preferiti: Il Matt… - thebroker78 : @Edoenonsolo Eccolo l'identikit del patriota che vuole Sig.ra Meloni ?? - Mirko79045720 : @1a_v1ttor Non me metto a fa l identikit del pensiero altrui. Se si è in grado di ragionare su un argomento pubbli… - 100x100Napoli : L'identikit del nuovo centrale azzurro parte da una caratteristica fondamentale -