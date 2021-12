La BCE ridurrà gradualmente il programma di acquisto di titoli di stato messo in atto per contrastare l’emergenza pandemica (Di giovedì 16 dicembre 2021) Giovedì il Consiglio direttivo della BCE, la banca centrale europea, ha annunciato alcune nuove direttive riguardo la sua politica monetaria, tra cui la graduale riduzione del ritmo di acquisto dei titoli di stato europei, che era stato incrementato per consentire Leggi su ilpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Giovedì il Consiglio direttivo della BCE, la banca centrale europea, ha annunciato alcune nuove direttive riguardo la sua politica monetaria, tra cui la graduale riduzione del ritmo dideidieuropei, che eraincrementato per consentire

Ultime Notizie dalla rete : BCE ridurrà Ftse Mib: nuovi rialzi. Fin dove? Stellantis e Ferrari buy? La banca centrale USA ridurrà da gennaio gli acquisti di titoli di 30 miliardi, due volte tanto ... Oggi alle ore 13:00 si pronuncerà invece la Bank of England, seguita dalla BCE alle ore 14:30 e nella ...

Dopo la Fed occhi puntati sulla BCE Secondo gli analisti, la BCE non aumenterà il costo del denaro prima dell'inizio del 2024 e ridurrà gli acquisti di titoli a entro la fine del 2023. Il Consiglio Direttivo della BCE probabilmente ...

