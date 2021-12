Inghilterra: finisce in ospedale per un proiettile di 17 centimetri nel retto (Di giovedì 16 dicembre 2021) La “tragicomica” circostanza è avvenuta in Inghilterra, dove un uomo si è presentato in ospedale con un proiettile nel retto. Si è generato il panico tra gli operatori sanitari presenti e l’uomo ha dichiarato “sono scivolato.” Chiamati gli artificieri in ospedale prima di rimuovere il proiettile Una vicenda decisamente fuori dal comune quella che ha riguardato Gloucestershire Royal Hospital, in Inghilterra, quando un uomo è stato ricoverato perché aveva un proiettile di 17 centimetri nel retto.La notizia ha fatto il giro del mondo, ed è stata riportata dal periodico britannico The Sun, che ha spiegato l’episodio. L’uomo sarebbe un appassionato di cimeli storici di guerra, e a casa ne avrebbe una collezione a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) La “tragicomica” circostanza è avvenuta in, dove un uomo si è presentato incon unnel. Si è generato il panico tra gli operatori sanitari presenti e l’uomo ha dichiarato “sono scivolato.” Chiamati gli artificieri inprima di rimuovere ilUna vicenda decisamente fuori dal comune quella che ha riguardato Gloucestershire Royal Hospital, in, quando un uomo è stato ricoverato perché aveva undi 17nel.La notizia ha fatto il giro del mondo, ed è stata riportata dal periodico britannico The Sun, che ha spiegato l’episodio. L’uomo sarebbe un appassionato di cimeli storici di guerra, e a casa ne avrebbe una collezione a ...

