Green pass illeciti: Ps a farmacisti, non lasciatevi ingannare (Di giovedì 16 dicembre 2021) "Mai fornire le credenziali d'accesso a chi ve le chiede con modalità atipiche": è l'appello che la Polizia Postale della Campania rivolte a tutti i farmacisti d'Italia dopo l'indagine, coordinata dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) "Mai fornire le credenziali d'accesso a chi ve le chiede con modalità atipiche": è l'appello che la Polizia Postale della Campania rivolte a tutti id'Italia dopo l'indagine, coordinata dal ...

Advertising

borghi_claudio : Fatta interrogazione su quanti membri delle forze dell'ordine sono sospesi per non avere il supergreenpass e quanti… - borghi_claudio : Mannaggia, la regione più vaccinata d'Italia? Senza i cortei no green pass? Contagi più alti di aprile quando non e… - TgLa7 : Il Questore di Pordenone, Marco Odorisio, ha disposto il foglio di via obbligatorio per tre anni, dal comune di Por… - Danieladanilla : RT @AzzurraBarbuto: UE al governo italiano: “Spiegate l’obbligo di tampone ai vaccinati per entrare in Italia”. Che divertimento quando l’e… - TommyBrain : Il green pass è un lasciapassare per contagiare - Paolo Borgognone' -