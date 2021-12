Giunta approva interventi per videosorveglianza in dieci istituti scolastici

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma – Lacapitolina hato la delibera che riguarda il progetto esecutivo per la realizzazione di nuovi impianti di telecamere a circuito chiuso per alcune scuole del territorio comunale, collegandole direttamente alla Sala Ricezione Allarmi del Dipartimento capitolino Simu, per un importo complessivo di quasi 900mila euro.le strutture interessate: i nidi “I Coccetti” e “Grillo Jo” in via Zabaglia, 27 (I Municipio) e in via Narducci (II), la Scuola d’Infanzia “Vittorio Veneto” in via Pomona, 9 (IV Municipio). Sempre nel IV Municipio l’IC “G.B. Valente” nella via omonima e l’IC “Giovanni Palombini” in via Palombini/via Ciamician. Interessata anche la Scuola dell’Infanzia “Carlo Pisacane” in via dell’Acqua Bulicante, 30 (V Municipio), la Scuola Media “Antonio De Curtis” in via Tenuta di Torrenova, 130 (VI) e due ...