De Maggio | “Giuntoli prepara un colpo clamoroso per sostituire Manolas”

Valter De Maggio rivela che il Napoli sta preparando un colpo clamoroso per sostituire Manolas. Il centrale greco è vicinissimo all'Olympiacos. L'accordo tra il giocatore ed il club ellenico c'era già da tempo e nelle prossime ore verranno limati i dettagli che porteranno all'intesa definitiva tra le due società. Manolas è arrivato al Napoli nel 2019 per una cifra superiore ai 35 milioni di euro, ma in azzurro non è riuscito ad esprimersi con continuità ad alti livelli.

