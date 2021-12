Dal bonus separati all’Imu, tutte le novità del decreto fiscale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Via libera definitivo della Camera al decreto legge fiscale, collegato alla manovra, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia. Dalla stretta sull’Imu sulle “finte” prime case... Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 16 dicembre 2021) Via libera definitivo della Camera allegge, collegato alla manovra, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia. Dalla stretta sull’Imu sulle “finte” prime case...

Advertising

FBiasin : “Agente a Torino, #Dybala a un passo dal rinnovo con la #Juve. Guadagnerà 8 milioni + 2 di bonus”. Personalissima… - icittadini : Dal bonus separati all’Imu, tutte le novità del decreto fiscale - arualuas : @Pinosuma1 @CottarelliCPI Ma non è vero. Chi nonpaga tasse non avrà benefici, ovvio. Caso mai, tutti i bonus di Con… - GabryIonesc2 : RT @sole24ore: ??#Bonus facciate: la #fatturazione anticipata non basta a dimostrare che i lavori sono iniziati nel 2021: - sole24ore : ??#Bonus facciate: la #fatturazione anticipata non basta a dimostrare che i lavori sono iniziati nel 2021:… -