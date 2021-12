Dà una testata all’arbitro: squalifica di tre anni per un calciatore sannita (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiGrave episodio di violenza accaduto nell’ultimo fine settimana di calcio dilettantistico. Durante la gara di terza categoria, girone A tra Limatola e Frasso Telesino, un giocatore della compagine di casa, Michele Amorosi, a metà della ripresa ha colpito con una testata, dopo una decisione arbitrale avversa, il direttore di gara, Mario Colarusso che ha decretato immediatamente la sospensione della gara. L’arbitro è andato immediatamente in stato confusionale e, avendo perso la lucidità, ha deciso di interrompere anzitempo la contesa. Non contento, il calciatore ha continuato ad inveire contro il direttore di gara anche davanti gli spogliatoi. Di seguito il comunicato del giudice sportivo di Benevento: Letto il referto arbitrale dal quale si evince che il D.D.G. ha dovuto decretare la sospensione della partita al minuto 21° ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiGrave episodio di violenza accaduto nell’ultimo fine settimana di calcio dilettantistico. Durante la gara di terza categoria, girone A tra Limatola e Frasso Telesino, un giocatore della compagine di casa, Michele Amorosi, a metà della ripresa ha colpito con una, dopo una decisione arbitrale avversa, il direttore di gara, Mario Colarusso che ha decretato immediatamente la sospensione della gara. L’arbitro è andato immediatamente in stato confusionale e, avendo perso la lucidità, ha deciso di interrompere anzitempo la contesa. Non contento, ilha continuato ad inveire contro il direttore di gara anche davanti gli spogliatoi. Di seguito il comunicato del giudice sportivo di Benevento: Letto il referto arbitrale dal quale si evince che il D.D.G. ha dovuto decretare la sospensione della partita al minuto 21° ...

Advertising

GianniGirotto : ANCORA SILENZIO DALLA #Rai, MENTRE GLI ALTRI MEDIA SPIEGANO AGLI ITALIANI COME FAR DIMINUIRE LE #bollette E fanno… - anteprima24 : ** Dà una testata all'#Arbitro: squalifica di tre anni per un calciatore sannita ** - efdiegi : @FredMosby_ Mo che leggo effettivamente... è questa è pure una testata diciamo importante. (Comunque stavo scherzan… - LucaFara : @filipporiccio1 @TgrRai @petunianelsole @Unicatt Certo da una testata giornalistica ci si aspetterebbe una comprens… - FrancoRomanini1 : RT @MarioBubu: Quando uscì questa foto, nel numero di settembre 2014, per i renzodroni l'#economist era un giornalaccio di merda, oggi è un… -