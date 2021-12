Covid, Locatelli: “Nuove regole per chi viene dall’estero? Giusto tutelare il vantaggio del nostro Paese, Omicron non è ancora diffusa” (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Le scelte adottate hanno il significato di tutelare quella situazione di vantaggio che in questo momento connota il nostro Paese e personalmente le ritengo condivisibili e proporzionali rispetto a quello che è il potenziale rischio”. Lo ha detto a Sky Tg24 Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ospite di ‘Buongiorno’. “Ricordiamoci – ha sottolineato Locatelli – che fortunatamente in Italia al momento la variante Omicron” di Sars-COV-2 “ha ancora una diffusione assai limitata e quindi credo che sia assolutamente legittimo per un Paese come l’Italia mettere in campo delle misure per mantenere questa situazione di vantaggio”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Le scelte adottate hanno il significato diquella situazione diche in questo momento connota ile personalmente le ritengo condivisibili e proporzionali rispetto a quello che è il potenziale rischio”. Lo ha detto a Sky Tg24 Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ospite di ‘Buongiorno’. “Ricordiamoci – ha sottolineato– che fortunatamente in Italia al momento la variante” di Sars-COV-2 “hauna diffusione assai limitata e quindi credo che sia assolutamente legittimo per uncome l’Italia mettere in campo delle misure per mantenere questa situazione di”. L'articolo ...

