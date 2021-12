Cessione Salernitana, ecco il comunicato diffuso dai Trustee: la situazione (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tiene ancora banco la Cessione della Salernitana. Dopo le voci di ieri che parlavano di una possibile esclusione del club campano dal campionato di Serie A, è arrivato il comunicato dei Trustee che detengono, attualmente, il controllo della società riportata in massima serie da Claudio Lotito. Cessione Salernitana: la precisazione ecco il comunicato emesso dai Trustee Melior Trust e Wildar Trust sulla possibile Cessione della società campana: “Come noto, con l’atto ‘Trust Salernitana 2021’ i Disponenti hanno affidato agli scriventi Trustee l’incarico di alienare le partecipazioni sociali rappresentanti il 100% della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. a precise ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tiene ancora banco ladella. Dopo le voci di ieri che parlavano di una possibile esclusione del club campano dal campionato di Serie A, è arrivato ildeiche detengono, attualmente, il controllo della società riportata in massima serie da Claudio Lotito.: la precisazioneilemesso daiMelior Trust e Wildar Trust sulla possibiledella società campana: “Come noto, con l’atto ‘Trust2021’ i Disponenti hanno affidato agli scriventil’incarico di alienare le partecipazioni sociali rappresentanti il 100% della U.S.1919 S.r.l. a precise ...

