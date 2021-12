3.2 milioni per accoglienza minori: Comune cerca “revisore contabile indipendente” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Il Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno pubblica l’avviso di selezione per titoli per il conferimento dell’incarico professionale di revisore contabile indipendente nell’ambito del progetto SAI ex SIPROIMI “prog-1657-pr-1” con ammissione al finanziamento sul fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo – annualità 2021/2023. Il Comune precisa che “per lo svolgimento dell’incarico sarà riconosciuto un compenso lordo comprensivo degli oneri di legge, fiscali, previdenziali a carico del prestatore pari ad euro 17.250 per l’intero triennio di riferimento, da erogarsi in più soluzioni in relazione all’impegno prestato, e ad avvenuta verifica delle prestazioni rese”. Il finanziamento complessivo assegnato nel triennio al Comune di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Il Settore Politiche Sociali deldi Salerno pubblica l’avviso di selezione per titoli per il conferimento dell’incarico professionale dinell’ambito del progetto SAI ex SIPROIMI “prog-1657-pr-1” con ammissione al finanziamento sul fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo – annualità 2021/2023. Ilprecisa che “per lo svolgimento dell’incarico sarà riconosciuto un compenso lordo comprensivo degli oneri di legge, fiscali, previdenziali a carico del prestatore pari ad euro 17.250 per l’intero triennio di riferimento, da erogarsi in più soluzioni in relazione all’impegno prestato, e ad avvenuta verifica delle prestazioni rese”. Il finanziamento complessivo assegnato nel triennio aldi ...

