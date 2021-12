Uomini e Donne: Isabella Ricci lascia il programma ma prima l’ultima stoccata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Isabella Ricci lascia Uomini e Donne, ma prima di salutare Maria De Filippi arriva l’ultima stoccata a Gemma e Gianni, ecco cosa ha detto. Finalmente, Isabella Ricci è riuscita a trovare l’amore con Fabio, il cavaliere del trono over ha fatto breccia nel suo cuore ed entrambi hanno detto addio a Uomini e Donne. I L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 15 dicembre 2021), madi salutare Maria De Filippi arrivaa Gemma e Gianni, ecco cosa ha detto. Finalmente,è riuscita a trovare l’amore con Fabio, il cavaliere del trono over ha fatto breccia nel suo cuore ed entrambi hanno detto addio a. I L'articolo proviene da Leggilo.org.

