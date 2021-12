Ue: Draghi, 'Trattato Quirinale deve rafforzarla, non aumentare zone influenza' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Il Trattato del Quirinale non deve essere un Trattato che aumenta le zone di influenza, ma deve essere un Trattato che rafforza l'Unione europea". Lo ha detto il premier Mario Draghi, durante la replica in Aula alla Camera seguita all'informativa in vista del Consiglio Ue al via da domani. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Ildelnonessere unche aumenta ledi, maessere unche rafforza l'Unione europea". Lo ha detto il premier Mario, durante la replica in Aula alla Camera seguita all'informativa in vista del Consiglio Ue al via da domani.

FlaGu52 : @dianzbd7 @marcotravaglio Soprattutto non trovi che Draghi stia mostrando con l'esempio come andrebbe sempre tratta… - nino_pitrone : RT @Lantidiplomatic: Stupore e perplessità: il Trattato del Quirinale è stato firmato oggi a sorpresa tra Macron e Draghi. Di Paolo Maddal… - Lupetto52807502 : @matteosalvinimi Spiegaci perché ancora non ci fai sapere che trattato ha firmato con la Francia il sig. Mattarella… - robesPR1 : @Pinucci63757977 se #Draghi dà solo del cialtrone a #Travagliato lo ha trattato con i guanti - IosonoFranj : RT @akavetta: Chi non protegge se stesso e la collettività è un criminale, e come tale dovrebbe essere trattato. #STATODIEMERGENZA #Draghi… -