Advertising

CorriereQ : ‘Truffa da 600mila euro’, sequestro a sigle lombarde Cisl - fattoquotidiano : Sequestro da oltre 600mila euro a sigle lombarde della Cisl: “Truffa ai danni dell’Inps” - PiLu975 : RT @SkyTG24: Truffa ai danni dell’Inps, sequestrati oltre 600mila euro a sigle lombarde della Cisl - Leleprox : RT @SkyTG24: Truffa ai danni dell’Inps, sequestrati oltre 600mila euro a sigle lombarde della Cisl - LuisaRagni : RT @Radio1Rai: ??#Sindacati Sequestro preventivo da oltre 600mila€ a carico di alcune sigle sindacali lombarde della Cisl per presunta #truf… -

Ultime Notizie dalla rete : Truffa 600mila

Agenzia ANSA

...della Gdf di Milano ha eseguito un sequestro preventivo da oltreeuro, in un'indagine del pm Paolo Storari, a carico di "alcune sigle sindacali" lombarde della Cisl per una presuntaai ...ADV 64 persone deferite all'autorità giudiziaria per, un'evasione stimata per più di un milione eeuro sulla compravendita di veicoli, 14 province italiane coinvolte: sono questi alcuni dei dati che emergono dall'operazione "prestanomi", ...Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 600mila euro, in un'indagine del pm Paolo Storari, a carico di "alcune sigle ...Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 600mila euro, in un'indagine del pm Paolo Storari, a carico di "alcune sigle sindacali" lomb ...