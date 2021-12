“Tampone per entrare in Italia? Roma deve spiegare”: l’Ue attacca il governo Draghi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Bruxelles, 15 dic – “Tampone per entrare in Italia? Roma deve spiegare la scelta“: l’Ue attacca il governo Draghi per l’ordinanza di Speranza che obbliga al test anche i vaccinati Ue che entrano nel nostro Paese. Come è noto, il green pass – da noi diventato pure super, in barba agli accordi Ue – è sufficiente per spostarsi negli Stati membri. Ora però all’Italia non basta più. L’ordinanza di Speranza: “Per entrare in Italia dai Paesi Ue è necessario il Tampone, anche per i vaccinati” Per l’ingresso in Italia dai Paesi europei sarà necessario un test molecolare per mezzo di Tampone effettuato nelle 48 ore prima ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Bruxelles, 15 dic – “perinla scelta“:ilper l’ordinanza di Speranza che obbliga al test anche i vaccinati Ue che entrano nel nostro Paese. Come è noto, il green pass – da noi diventato pure super, in barba agli accordi Ue – è sufficiente per spostarsi negli Stati membri. Ora però all’non basta più. L’ordinanza di Speranza: “Perindai Paesi Ue è necessario il, anche per i vaccinati” Per l’ingresso indai Paesi europei sarà necessario un test molecolare per mezzo dieffettuato nelle 48 ore prima ...

