Studio Israele: "Madri al cellulare meno interattive con i piccoli" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'interazione tra madre e bimbo si riduce di 4 volte se la prima sta usando il cellulare. A stabilirlo una ricerca dell'Università israeliana Leggi su rainews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'interazione tra madre e bimbo si riduce di 4 volte se la prima sta usando il. A stabilirlo una ricerca dell'Università israeliana

Advertising

MarcoCSermoneta : Il centro di informazione sulla pandemia di #Israele riferisce che il centro medico Sheba di Ramat Gan effettuerà u… - SandraM_Tcon0 : RT @ChanceGardiner: CDC: Il VACClNO 5 volte migliore dell'immunità naturale. - frazljn : @Phdbioscienze Veramente sempre da Israele arriva lo studio comparato più esaustivo sulla migliore protezione offer… - CaleEuropaEdic : ?? Borse di #studio estive o annuali per italiani per studiare – Israele. @EURESJob @EuresItaly @Eurodesk @euk_it… - scambieuropei : Borse di studio estive o annuali per italiani per studiare in Israele -