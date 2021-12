Spazio, problema tecnico frena il lancio del super telescopio Webb (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un problema tecnico “al 99% dovuto ad una connessione, ad una interfaccia, quindi un problema di facile risoluzione”, sta rallentando il lancio del nuovo super telescopio spaziale europeo James Webb, destinato a ‘sostituire’ il vecchio Hubble nella osservazione dell’Universo. Previsto inizialmente per il 22 dicembre, il lancio di Webb “è ora previsto dal 24 dicembre prossimo” ha chiarito il Responsabile dei Programmi di Volo dell’Esa, Stefano Bianchi, nel corso di una conferenza – cui hanno preso parte anche la Project Scientist del telescopio spaziale James Webb Esa, Antonella Nota, e il responsabile dello sviluppo delle operazioni scientifiche del telescopio spaziale James ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un“al 99% dovuto ad una connessione, ad una interfaccia, quindi undi facile risoluzione”, sta rallentando ildel nuovospaziale europeo James, destinato a ‘sostituire’ il vecchio Hubble nella osservazione dell’Universo. Previsto inizialmente per il 22 dicembre, ildi“è ora previsto dal 24 dicembre prossimo” ha chiarito il Responsabile dei Programmi di Volo dell’Esa, Stefano Bianchi, nel corso di una conferenza – cui hanno preso parte anche la Project Scientist delspaziale JamesEsa, Antonella Nota, e il responsabile dello sviluppo delle operazioni scientifiche delspaziale James ...

