Nuovo amore per Belen Rodriguez: ma lui in passato l'aveva denigrata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nonostante la fine della relazione tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez non sia mai stata ufficializzata, l'hair stylist e la show-girl sembrano ormai irrimediabilmente lontani, sia fisicamente che sentimentalmente. La sensazione, infatti, è che a legarli sia rimasto solo la loro bambina, la piccola Luna Marì, nata lo scorso luglio. Nel frattempo però sembra proprio che Belen abbia deciso di consolarsi con un altro uomo. E non un uomo qualunque: si tratta infatti di Michele Morrone, musicista e attore molto conosciuto per via del film erotico "365 giorni". I due sono stati fotografati insieme, mano nella mano, in un noto ristorante di Milano. La cosa ha lasciato tutti a bocca aperta soprattutto perché l'uomo appena lo scorso anno aveva denigrato Belen, affermando che il suo ideale di donna era molto più elevato di ...

