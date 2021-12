Manolas in partenza per la Grecia, fermato con più di 20mila euro a Capodichino (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFuori programma per Kostas Manolas. Il difensore del Napoli è stato fermato all’aeroporto di Capodichino mentre era in partenza per la Grecia con un ingente somma di danaro. Come riporta il Corriere della Sera, il calciatore azzurro aveva con sé una cifra superiore al limite consentito per le norme antiriciclaggio. Dopo i controlli dei militari della Guardia di Finanza, al difensore greco sarebbe stata comminata anche una multa. Il giocatore aveva chiesto il permesso al club per partire, probabilmente per sottoporsi a controlli medici. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFuori programma per Kostas. Il difensore del Napoli è statoall’aeroporto dimentre era inper lacon un ingente somma di danaro. Come riporta il Corriere della Sera, il calciatore azzurro aveva con sé una cifra superiore al limite consentito per le norme antiriciclaggio. Dopo i controlli dei militari della Guardia di Finanza, al difensore greco sarebbe stata comminata anche una multa. Il giocatore aveva chiesto il permesso al club per partire, probabilmente per sottoporsi a controlli medici. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

