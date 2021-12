L’invito di Matteo Salvini a Luca Morisi | «Se vuole può tornare a lavorare con me anche subito La mia porta per lui è sempre aperta»

Leggi su open.online

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il leader della Legatorna sull’affaire, l’ideatore della sua “Bestia”, così come viene chiamata la potente macchina social che ha contribuito alla scalata del segretario del Carroccio. «Sepuòcon me– ha dettoin diretta su La 7, ospite del programma Non è l’arena -, è una bravissima persona massacrata sul nulla solo per attaccare me», ha scandito il leader della Lega in difesa di. E ancora: «I giudici hanno detto che non ha fatto nulla. La miaper lui è», ècheribadisce. Come ...