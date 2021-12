Il Napoli pronto a piombarsi sul terzino! La società vuole regalare un rinforzo a Spalletti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mancano poco più di due settimane all’inizio del mercato di riparazione e il Napoli parrebbe avere già le idee ben chiare per l’occasione. La necessità primaria, infatti, è quella di regalarsi un terzino che possa essere un’alternativa sull’out mancino a Mario Rui. A tal proposito, il nome più chiacchierato negli ultimi giorni è quello di Reinildo Mandava, di proprietà del Lille. LILLE, FRANCE – SEPTEMBER 14: Dodi Lukebakio of VfL Wolfsburg is challenged by Reinildo Mandava of Lille during the UEFA Champions League group G match between Lille OSC and VfL Wolfsburg at Stade Pierre-Mauroy on September 14, 2021 in Lille, France. (Photo by Lars Baron/Getty Images)L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa sapere che il club azzurro sta valutando la strategia per convincere la squadra francese a cedere il suo cartellino già a gennaio. Il contratto tra l’esterno ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mancano poco più di due settimane all’inizio del mercato di riparazione e ilparrebbe avere già le idee ben chiare per l’occasione. La necessità primaria, infatti, è quella di regalarsi un terzino che possa essere un’alternativa sull’out mancino a Mario Rui. A tal proposito, il nome più chiacchierato negli ultimi giorni è quello di Reinildo Mandava, di proprietà del Lille. LILLE, FRANCE – SEPTEMBER 14: Dodi Lukebakio of VfL Wolfsburg is challenged by Reinildo Mandava of Lille during the UEFA Champions League group G match between Lille OSC and VfL Wolfsburg at Stade Pierre-Mauroy on September 14, 2021 in Lille, France. (Photo by Lars Baron/Getty Images)L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa sapere che il club azzurro sta valutando la strategia per convincere la squadra francese a cedere il suo cartellino già a gennaio. Il contratto tra l’esterno ...

