Hong Kong, brucia il World Trace Center: cento persone intrappolate sul tetto. Incendio mostruoso, si teme la strage | Video (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Grattacielo in fiamme a Hong Kong: almeno cento persone sono intrapplate sul tetto del World Trade Center, al 39esimo piano dell'edificio, a causa di un Incendio divampato all'interno del centro commerciale Grafica. Stando ai media locali, otto persone sarebbero state soccorse e portate in ospedale. Nel frattempo i vigili del fuoco sono ancora impegnati aspegnere le fiamme e far evacuare il grattacielo. Decine di persone, infatti, sono rimaste ai livelli inferiori del centro commerciale. Le fiamme sono divampate all'interno del World Trade Center e poi hanno iniziato a propagarsi in un centro commerciale e in un complesso di uffici nel distretto di Causeway Bay intorno a mezzogiorno. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Grattacielo in fiamme a: almenosono intrapplate suldelTrade, al 39esimo piano dell'edificio, a causa di undivampato all'interno del centro commerciale Grafica. Stando ai media locali, ottosarebbero state soccorse e portate in ospedale. Nel frattempo i vigili del fuoco sono ancora impegnati aspegnere le fiamme e far evacuare il grattacielo. Decine di, infatti, sono rimaste ai livelli inferiori del centro commerciale. Le fiamme sono divampate all'interno delTradee poi hanno iniziato a propagarsi in un centro commerciale e in un complesso di uffici nel distretto di Causeway Bay intorno a mezzogiorno. ...

Advertising

HuffPostItalia : Incendio al World Trade Center di Hong Kong: almeno cento persone intrappolate - ilpost : L’editore di Hong Kong Jimmy Lai è stato giudicato colpevole per aver partecipato a una veglia per la strage di Pia… - SkyTG24 : Hong Kong, Jimmy Lai e due attivisti condannati per veglia in ricordo di Tienanmen - codeghino10 : RT @Corriere: Incendio al World Trade Center di Hong Kong: 300 bloccati nel palazzo di 38 piani - qn_carlino : Traffico di droga tra Italia, Hong Kong e Marocco. Arresti anche a Pesaro e Ascoli -