Covid-19 - Auto, bus, treni e aerei: ecco cosa cambia dal 16 dicembre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Che cosa cambia con l'estensione al 31 marzo dello Stato di emergenza decretato ieri dal governo? E come si combina questa decisione con la recente introduzione del Super Green Pass? E che cosa comporta tutto ciò in caso di viaggi oltrefrontiera? Queste sono alcune delle domande che si pongono i nostri lettori e alle quali di seguito trovate, mezzo per mezzo e situazione per situazione, le risposte. Prima di vedere nel dettaglio gli obblighi in vigore, alcuni dei quali a partire da domani 16 dicembre, sono necessarie alcune precisazioni:1. Regioni e province Autonome possono adottare ulteriori disposizioni restrittive, anche in materia di trasporti, che, ovviamente, valgono solo nel territorio di competenza e per il periodo indicato dai singoli enti;2. In ogni caso, sono esenti dall'obbligo di ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Checon l'estensione al 31 marzo dello Stato di emergenza decretato ieri dal governo? E come si combina questa decisione con la recente introduzione del Super Green Pass? E checomporta tutto ciò in caso di viaggi oltrefrontiera? Queste sono alcune delle domande che si pongono i nostri lettori e alle quali di seguito trovate, mezzo per mezzo e situazione per situazione, le risposte. Prima di vedere nel dettaglio gli obblighi in vigore, alcuni dei quali a partire da domani 16, sono necessarie alcune precisazioni:1. Regioni e provincenome possono adottare ulteriori disposizioni restrittive, anche in materia di trasporti, che, ovviamente, valgono solo nel territorio di competenza e per il periodo indicato dai singoli enti;2. In ogni caso, sono esenti dall'obbligo di ...

Advertising

CBinnella : #Scanzi quello che sosteneva che il #Covid non esisteva. Quello che parcheggio’ l’auto in un posto riservato ai dis… - attilioc39 : RT @AlfioKrancic: - Dome689 : RT @Open_gol: Le novità per chi comincia a prendere la patente per auto e moto - granati_mauro : RT @AlfioKrancic: - Milena22326900 : @Cartabellotta Ieri pomeriggio è notte in ps covid San Raffaele per valutare situazione polmonare ...ora acquisto d… -