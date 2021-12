Cecchi interpreta Eduardo de Filippo al Teatro di Roma | “Dolore sotto chiave” e “Sik Sik | l’artifice magico”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) “” e “Sik Sik, l’artefice” sono i due testi diDediretti da Carlonello spettacolo in scena aldidal 10 al 23 dicembre. Un uomo di, punto di riferimento del panorama teatrale nazionale sin dagli anni Sessanta, si scontra con uno degli autori più prolifici e profondi del nostro Novecento nei due atti unici.dirige ei due testi discegliendo il primo da “Cantata dei giorni dispari” e il secondo da “Cantata dei giorni pari”. Due raccolte che nell’idea eduardiana racchiudono, rispettivamente, le commedie dal sapore amaro scritte in età matura e le commedie più leggere, che ...

BIO ARTISTA Attivo in teatro dal 1981, lavora fra gli altri con Mario Martone, Carlo Cecchi, oltre cinquanta film, lavorando con registi di indiscussa importanza, tra i quali i premi Oscar. Dal 10 al 23 dicembre al Teatro Argentina di Roma il grande Carlo Cecchi dirige e interpreta il dittico di due atti unici di Eduardo De Filippo: Dolore sotto chiave e Sik Sik, l'artefice.