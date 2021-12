Calciomercato, il giocatore è pronto a lasciare la Juventus (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sembra destinata a terminare già a gennaio la stagione in maglia Juventus per Arthur. Il brasiliano, reduce dall’esclusione per motivi disciplinari di Venezia (ritardo all’allenamento), non ha mai trovato il giusto feeling con l’ambiente bianconero e in questa stagione non sta trovando molto spazio. La sua volontà di lasciare Torino nel mercato invernale apparirebbe confermata dalle parole del suo procuratore Federico Pastorello: “Non sta trovando molto spazio. Vediamo a gennaio, cercheremo la migliore soluzione tenendo in considerazione che c’è anche il Mondiale”. Difficile che l’ex Barça possa lasciare la Vecchia Signora a titolo definitivo dato che è stato acquistato per circa 72 milioni di euro nemmeno due anni fa. Ad oggi infatti il valore effettivo del giocatore si è abbassato ma rimane comunque ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sembra destinata a terminare già a gennaio la stagione in magliaper Arthur. Il brasiliano, reduce dall’esclusione per motivi disciplinari di Venezia (ritardo all’allenamento), non ha mai trovato il giusto feeling con l’ambiente bianconero e in questa stagione non sta trovando molto spazio. La sua volontà diTorino nel mercato invernale apparirebbe confermata dalle parole del suo procuratore Federico Pastorello: “Non sta trovando molto spazio. Vediamo a gennaio, cercheremo la migliore soluzione tenendo in considerazione che c’è anche il Mondiale”. Difficile che l’ex Barça possala Vecchia Signora a titolo definitivo dato che è stato acquistato per circa 72 milioni di euro nemmeno due anni fa. Ad oggi infatti il valore effettivo delsi è abbassato ma rimane comunque ...

