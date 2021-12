Bonus genitori separati sbloccato e esenzione Imu per una abitazione: il Governo ha deciso (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Decreto Fiscale, collegato alla Manovra 2022, ha ottenuto la fiducia della Camera con 429 favorevoli e 46 contrari. I provvedimenti attesi sono numerosi, dalla lotta alle “finte” prime case fino al Bonus per i genitori separati. Sarebbero in arrivo anche novità anche per le cartelle esattoriali. Decreto fiscale, proroghe per Irap e cartelle sospese per il Covid Il Decreto Fiscale ha ottenuto la fiducia della Camera e ha iniziato a delinearsi con alcune importanti misure. Dopo aver disposto lo slittamento del termine ultimo per il pagamento della rottamazione ter e del saldo e stralcio, limite scaduto il 14 dicembre, il Decreto Fiscale dovrebbe prevedere una proroga fino al 31 gennaio 2022 per l’Irap, rivolta a coloro che nel 2020 hanno beneficiato di un esonero pur senza averne diritto. Dovrebbe essere confermato il termine a ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Decreto Fiscale, collegato alla Manovra 2022, ha ottenuto la fiducia della Camera con 429 favorevoli e 46 contrari. I provvedimenti attesi sono numerosi, dalla lotta alle “finte” prime case fino alper i. Sarebbero in arrivo anche novità anche per le cartelle esattoriali. Decreto fiscale, proroghe per Irap e cartelle sospese per il Covid Il Decreto Fiscale ha ottenuto la fiducia della Camera e ha iniziato a delinearsi con alcune importanti misure. Dopo aver disposto lo slittamento del termine ultimo per il pagamento della rottamazione ter e del saldo e stralcio, limite scaduto il 14 dicembre, il Decreto Fiscale dovrebbe prevedere una proroga fino al 31 gennaio 2022 per l’Irap, rivolta a coloro che nel 2020 hanno beneficiato di un esonero pur senza averne diritto. Dovrebbe essere confermato il termine a ...

