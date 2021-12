Usa, Kentucky: le vittime del tornado salgono a 74 (Di martedì 14 dicembre 2021) Continuano a salire le stime dei morti dei tornado che hanno colpito gli Stati Uniti, in particolare il Kentucky. Secondo il governatore dello stato Andy Beshear "siamo a74 vittime, secondo la ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 dicembre 2021) Continuano a salire le stime dei morti deiche hanno colpito gli Stati Uniti, in particolare il. Secondo il governatore dello stato Andy Beshear "siamo a74, secondo la ...

Advertising

ignaziocorrao : 19 #tornado. [Diciannove]. E ora potrebbero essere fino a 100 i morti provocati dal tornado che ha colpito lo Stato… - MediasetTgcom24 : Usa, tornado in Kentucky: bilancio sale a 74 morti #Kentucky - ereike05 : RT @euronewsit: #Tornado Usa, il governatore del #Kentucky in lacrime per le vittime - euronewsit : #Tornado Usa, il governatore del #Kentucky in lacrime per le vittime - cjmimun : Usa, tornado in Kentucky: bilancio ufficiale e' di almeno 74 morti Governatore Beshear: 109 persone considerate disperse -