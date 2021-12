Traffico Roma del 14-12-2021 ore 12:30 (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità Salaria in direzione San Giovanni per un incidente all’altezza di via dei Prati Fiscali sulla alta velocità Roma Firenze si sono conclusi gli accertamenti di rito da parte dell’autorità giudiziaria è in fase di attivazione Dunque Traffico ferroviario tra Roma Tiburtina e Settebagni ci sono Tuttavia ancora ritardi medi di 30 minuti con punte fino a 90 minuti per 63 treni alta velocità e per i treni della linea fl1 Fara Sabina Fiumicino aeroporto giovedì giornata di sciopero nel trasporto pubblico a rischio tutti i principali servizi tram metro bus e ferrovie urbane e le linee della Roma TPL consuete fasce di garanzia fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 dicembre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Salaria in direzione San Giovanni per un incidente all’altezza di via dei Prati Fiscali sulla alta velocitàFirenze si sono conclusi gli accertamenti di rito da parte dell’autorità giudiziaria è in fase di attivazione Dunqueferroviario traTiburtina e Settebagni ci sono Tuttavia ancora ritardi medi di 30 minuti con punte fino a 90 minuti per 63 treni alta velocità e per i treni della linea fl1 Fara Sabina Fiumicino aeroporto giovedì giornata di sciopero nel trasporto pubblico a rischio tutti i principali servizi tram metro bus e ferrovie urbane e le linee dellaTPL consuete fasce di garanzia fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il ...

