Suicidio assistito: DDL approda alla Camera, ma l'Aula è deserta (Di martedì 14 dicembre 2021) Fermo per tre anni, il disegno di legge è finalmente arrivato a Montecitorio per le discussioni intavolate per lunedì 13 dicembre. Dopo 3 anni di attesa, la Camera riapre la questione del Suicidio assistito e avvia la discussione del DDL sul fine vita. Il disegno di legge è approdato questo lunedì 13 dicembre a Montecitorio, L'articolo proviene da YesLife.it.

